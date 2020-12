ROMA-SASSUOLO: le formazioni UFFICIALI. Kumbulla in difesa con Cristante e Ibanez, Villar dal 1'. Squadra all'Olimpico (VIDEO)

LAROMA24.IT - Senza Smalling, Mancini e Veretout, la Roma ospita all'Olimpico il Sassuolo nella 10a giornata di Serie A per riprendere il cammino in campionato interrotto dal ko di Napoli. Contro la squadra di De Zerbi - out Consigli, Defrel, Caputo e Chiriches - , Fonseca si affida in difesa a Cristante e Ibanez: a completare il terzetto torna Kumbulla, reduce dal Covid. A centrocampo Villar affianca Pellegrini, sulle fasce tornano dal 1' Karsdorp e Spinazzola. In attacco Dzeko, supportato da Pedro e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Darboe, Milanese, Carles Perez, Mayoral.

All.: Fonseca.

SASSUOLO: Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic.

A disp.: Turati, Magnanelli, Peluso, Muldur, Toljan, Bourabia, Kyriakopoulos, Traorè, Schiappacasse, Oddei, Haraslin, Raspadori.

All.: De Zerbi.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Meli-Pagnotta. IV uomo: Giua. VAR: Guida. AVAR: Longo.

PREPARTITA

13.45 - La squadra giallorossa arriva all'Olimpico, come mostra il club con un video su Twitter:

13.40 - Questo l'undici del Sassuolo, comunicato dal club neroverde su Twitter: Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic.

13.35 - Ufficiale l'undici della Roma come svela su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante: Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.