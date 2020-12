FOTO - Roma-Sassuolo: espulso anche Fonseca

Primo tempo sfortunato, in termini di arbitraggio, per la Roma. Prima la severa espulsione di Pedro per somma di ammonizioni, poi il gol annullato a Mkhitaryan per un fallo precedente di Dzeko. Tutto questo ha scatenato l'ira di Paulo Fonseca, che al termine dei primi 45 minuti è stato espulso dal direttore di gara Maresca per eccessive proteste.