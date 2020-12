Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Cagliari. Dopo la sconfitta di Bergamo, i giallorossi cercano il riscatto, ma senza Leonardo Spinazzola, out per un problema al flessore. Per il resto, esclusi i lungo degenti Zaniolo e Pastore, tuti a disposizione del tecnico portoghese.