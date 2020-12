Roma-Cagliari: alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca

Siamo alla vigilia dell'ultimo impegno del 2020 per la Roma. Oggi tornerà a parlare il tecnico Paulo Fonseca. L'allenatore giallorosso interverrà nella tradizionale conferenza stampa prepartita. La conferenza si terrà alle 13.30 nella sala Champions di Trigoria, sempre senza giornalisti presenti per via delle disposizioni anti-Covid.