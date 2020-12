Pellegrini: nessun interessamento dei legamenti. Punta ad esserci col Bologna, venerdì la decisione

Lorenzo Pellegrini punta ad essere presente nel match di domenica contro il Bologna. Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport gli esami strumentali eseguiti sul numero 7 della Roma, a seguito del brutto colpo rimediato da Obiang nel match contro il Sassuolo, non hanno evidenziato l'interessamento dei legamenti: solo forte trauma contusivo. Sul suo eventuale impiego contro i felsinei lo staff della Roma deciderà venerdì.

