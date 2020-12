Nicchi: "Con la sala Var a Coverciano ci saranno progressi incredibili"

RADIO UNO - Azzerare gli errori non e' possibile ma tutto e' migliorabile e la sala Var unica di Coverciano costituira' un passo decisivo. Se ne dice convinto Marcello Nicchi, presidente Aia, che ai microfoni di "Sabato Sport" ribadisce come gli arbitri stiano lavorando e investendo senza tregua sul progetto Var per migliorarla "sempre di piu'. Col secondo e terzo anno di applicazione si hanno dati piu' certi ma e' evidente che stiamo soffrendo la mancanza di un centro Var ancora in fase di perfezionamento e il fatto che le partite vengano giocate in un clima surreale a causa della pandemia. Ma ci sara' un grosso miglioramento quando la Figc ci dara' la chiave della sala Var centralizzata di Coverciano, sara' un laboratorio che portera' progressi incredibili, il passo piu' importante che fara' il calcio italiano nei prossimi anni".

E che portera' anche maggiore uniformita' di giudizio. "L'uniformita' e' quasi un'utopia ma avvicinarsi e' fattibile. Sotto questo punto di vista le cose sono comunque molto migliorate e grazie alla tecnologia l'uniformita' aumentera' perche' nessuno potra' applicare il regolamento a sua immagine e somiglianza ma dovra' applicarlo in modo preciso secondo i protocolli".