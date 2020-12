Mirante: problema in allenamento per il portiere. Fonseca: "Non sappiamo se riusciremo a recuperarlo"

In occasione di CSKA Sofia-Roma, ultima giornata della fase a gironi di Europa League andata in scena questa sera in Bulgaria, ha debuttato Pietro Boer tra i pali. Ma, come ha svelato Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine della gara, la scelta è stata dettata da un problema fisico avvertito in allenamento da Antonio Mirante e, per non rischiare Pau Lopez, il portoghese ha scelto il classe 2002.

"Avevamo preparato la partita per giocare con Pau Lopez. Ma in allenamento Mirante ha avuto un problema e non sappiamo se riusciremo a recuperarlo. Così ho deciso di non rischiare Pau", ha dichiarato Fonseca. La Roma domenica è attesa allo stadio Dall'Ara dal Bologna.