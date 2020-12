L'assemblea della Lega di Serie A, già prevista per venerdì 11 dicembre, è stata posticipata a martedì 15 dicembre, sempre in videoconferenza, alle 11 in prima convocazione e alle 15 in seconda. L'ordine del giorno rimane immutato. Lo comunica la Lega con una nota.

(legaseria.it)

