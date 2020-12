Lega Serie A, al via l'assemblea: al centro protocollo anti-Covid e fondi

Eventuali implementazioni al protocollo medico anti-Covid sono al centro dell'assemblea della Lega Serie A iniziata da poco, con i rappresentanti dei venti club collegati in videoconferenza. Fra i vari punti all'ordine del giorno ci sono infatti le raccomandazioni della Federazione medico sportiva italiana, a cui nelle scorse settimane il Consiglio di Lega ha anche chiesto di proporre un protocollo per l'ipotesi di una centrale unica per processare i tamponi delle squadre.

La riunione è stata convocata anche per un aggiornamento sull'operazione, approvata nell'ultima assemblea del 19 novembre, per l'ingresso della cordata fondi di investimento Cvc-Advent-Fsi nella media company con cui la Lega gestirà i diritti tv e quelli commerciali.

(ansa)