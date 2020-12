Kumbulla: sostituzione per crampi al 67'. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno

E' il minuto 67 della sfida tra Bologna e Roma quando Marash Kumbulla chiede il cambio per un problema fisico. Il difensore ex Verona - sostituito da Chris Smalling - ha alzato bandiera bianca per un problema di crampi. Le sue condizioni verranno dunque valutate giorno per giorno, anche in vista della sfida dei giallorossi contro il Torino allo Stadio Olimpico di giovedì sera.