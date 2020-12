Giudice sportivo: un turno e ammenda di 10mila euro ad Insigne per espressioni irrispettose all'arbitro. 3 giornate a Barak

Chiusa la 12a giornata di Serie A col posticipo di ieri tra Roma e Torino, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'AIA Eugenio Tenneriello ha squalificato per tre giornate Barak dell'Hellas Verona "per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra", per una giornata più ammenda di 10mila euro Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, "per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose". Squalificati anche per un turno Schiattarella del Benevento, Singo del Torino, Chabot dello Spezia e Locatelli del Sassuolo.

Tra i dirigenti un turno con l'aggiunta di una multa di 5mila euro a Pasquale Foggia del Benevento "per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto ad un avversario un'espressione offensiva".

(legaseriea.it)

