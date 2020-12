Al termine della 14a giornata di campionato, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'Aia Eugenio Tenneriello, ha diramato le decisioni assunte: un turno di squalifica a Keita Balde, che salta Roma-Sampdoria in programma domenica 3 gennaio alle 15.00. Per quanto riguarda i giallorossi, entra in diffida Bryan Cristante. Terza sanzione, invece, per Gianluca Mancini e seconda per Max Kumbulla.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE