Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per un turno tre giocatori. Si tratta di Marrone del Crotone, Kessie' del Milan e Lyanco del Torino. Fra le societa', ammenda di 8 mila euro all'Atalanta "in relazione al comportamento di un collaboratore, non tesserato, che veniva espulso per aver proferito espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di gara".

Seconda sanzione per Mirante, Pellegrini e Mancini.

(legaseriea.it)

