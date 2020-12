Seconda panchina che salta in Serie A. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma Rolando Maran non sarà più l'allenatore del Genoa. Fatale il ko di oggi pomeriggio con il Benevento. Già individuato il sostituto: tornerà in rossoblu per la quarta volta Davide Ballardini. Il nuovo allenatore è atteso domani mattina a Pegli per la firma. Due le ipotesi sul tavolo, contratto fino al 2022 oppure accordo fino al prossimo giugno con opzione per un'altra stagione.

(gazzetta.it)