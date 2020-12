FOTO - Roma-Torino: sulla maglia dei giallorossi una patch del World Food Programme

La Roma scende in campo contro il Torino, posticipo della 12a giornata di campionato in scena all'Olimpico, con una maglia speciale con una patch del World Food Programme, come ha annunciato il club giallorosso con una nota sul sito ufficiale:

"L’AS Roma indosserà una maglia speciale con la patch del World Food Programme in occasione della sfida di questa sera contro il Torino. Il Club ha annunciato in settimana il proprio sostegno all’agenzia mondiale impegnata nella lotta allo spreco alimentare, insignita quest’anno del Premio Nobel per la Pace.

Durante il prossimo biennio il Club e i suoi calciatori promuoveranno il Programma Alimentare Mondiale attraverso una serie di iniziative condivise con il WFP Italia".

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE