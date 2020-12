FOTO - Roma-Torino, striscione dei Fedayn per Speziale: "Un capro espiatorio che faccia notizia è questa la vostra idea di giustizia"

In occasione di Roma-Torino, posticipo della 12a giornata di campionato rigorosamente senza pubblico per le normative anti Covid-19, nelle vicinanze dello stadio Olimpico è stato esposto uno striscione, firmato Fedayn, per Antonino Speziale. "Un capro espiatorio che faccia notizia è questa la vostra idea di giustizia. Bentornato Speziale", recita lo striscione per Speziale, tornato in libertà dopo aver scontato la pena per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filppo Raciti nel 2007 a margine del derby tra Catania e Palermo.