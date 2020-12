FOTO - Roma-Torino 2-0 HT

All'intervallo è 2-0 tra Roma e Torino. Partita che appare subito spezzettata dai diversi interventi fallosi, fin quando i granata non rimangono in inferiorità numerica per doppia ammonizione di Singo: da quel momento i giallorossi prendono in controllo del campo e si portano in vantaggio con Mkhitaryan, per poi raddoppiare dal dischetto con Veretout. Di seguito le immagini relative alla prima frazione di gioco.