FOTO - Roma-Cagliari 3-2

LAROMA24.IT - Chiamata a reagire dopo il ko di Bergamo, la Roma chiude il 2020 col Cagliari. All'Olimpico, contro l'ex Di Francesco, i giallorossi si impongono per 3-2. Apre le danze la rete di Veretout all'11', ma la Roma si fa rimontare nel secondo tempo con un tiro angolato di Joao Pedro. Gli uomini di Fonseca non si arrendono e tornano in vantaggio con Dzeko, prima di andare ancora a segno con una capocciata di Mancini. C'è tempo per un altro gol della squadra ospite, che trasforma un tiro dal dischetto - fallo di Villar - ancora con Joao Pedro. Questi gli scatti della partita