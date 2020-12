FOTO - Bologna-Roma 1-5 HT

L'uragano giallorosso si abbatte sul Dall'Ara. Dopo 45' di gioco, il parziale tra Roma e Bologna è di 1-5 in favore della squadra di Fonseca. In un primo tempo spettacolare le danze si aprono con un autogol di Poli, seguito dalle reti di Dzeko e Pellegrini. A riaccendere le speranze rossoblu è un autogol di Cristante, ma poco dopo Veretout e Mhkitaryan trovano la via del gol. Una prestazione straripante di Dzeko e compagni che ritrovano la retta via dopo le prove opache delle ultime tre partite.