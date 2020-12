FOTO - Atalanta-Roma 4-1

Gara dai due volti quella tra Atalanta e Roma. I giallorossi partono subito forte con Dzeko che porta in vantaggio in giallorossi dopo tre minuti su assist di Mkhitaryan. Nella ripresa la squadra di Gasperini attacca a testa bassa e dopo un quarto d'ora trova prima il gol del pareggio con Duvan Zapata poi, dopo altri dieci minuti, è Gosens a ribaltare il punteggio. A peggiorare ulteriormente la situazione per la Roma sono Muriel, che segna il terzo gol bergamasco dopo essere appena entrato in campo, e Ilicic che firma il quarto gol nerazzurro.