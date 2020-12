Fiorentina: squadra in ritiro a partire da domani

Non si ferma l'emorragia di sconfitte in casa Fiorentina. Il club viola, battuto oggi per 3-0 dall'Atalanta, andrà in ritiro a partire dalla giornata di domani per tentare di correggere l'andamento che finora gli ha permesso di racimolare appena 9 punti in 11 match, garantendogli il 17esimo posto in classifica. Ritiro che non comincerà da stasera solo per ragioni di carattere logistico.