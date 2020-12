Dzeko: il bosniaco terzo miglio marcatore all time nella storia della Roma. Raggiunto Montella per gol in Serie A

Edin Dzeko continua a macinare record. Il bosniaco infatti, grazie al gol segnato contro l'Atalanta ha superato Amedeo Amadei nella classifica all time dei marcatori nella storia della Roma, diventando il terzo miglior marcatore di sempre con 112 reti in giallorosso. Quella realizzata contro i bergamaschi è la rete numero 83 in Serie A, grazie a questo gol Dzeko raggiunge Montella per numero di gol in Serie A segnati con la maglia della Roma. A impreziosire ancor di più questo traguardo c'è però un altro dato. Solo cinque giocatori nella storia della Roma hanno segnato almeno 5 gol in Serie A per almeno 6 campionati differenti: Totti, Pruzzo, Di Bartolomei, Montella e, appunto, Dzeko.

Il club giallorosso si è complimentato con Dzeko per il traguardo raggiunto con un post su Twitter: