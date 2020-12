Cagliari: differenziato per chi ha giocato ieri. In gruppo Tripaldelli e Walukiewicz

Il Cagliari è sceso in campo al Centro sportivo di Assemini per cominciare a preparare la gara contro la Roma. L’ultimo match dell’anno, partita della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà mercoledì sera allo stadio Olimpico (ore 20.45, diretta Dazn). I calciatori scesi in campo ieri hanno svolto un allenamento di scarico; per gli altri esercizi di attivazione, forza e partitelle a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Alessandro Tripaldelli e Sebastian Walukiewicz; ha continuato il differenziato Zito Luvumbo. Terapie per Paolo Faragò. Domani la squadra si allenerà al pomeriggio.

