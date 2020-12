BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma si prepara a scendere in campo questo pomeriggio alle 15 contro il Bologna di Mihajlovic, nella gara valida per l'undicesima giornata della Serie A 2020/2021. I giallorossi agli ordini di Fonseca dovranno sopperire alle assenze di Pedro, rimasto a Roma per la squalifica rimediata contro il Sassuolo, e Mancini, ancora alle prese con il proprio infortunio. In porta tornerà Pau Lopez, mentre in difesa ci dovrebbero essere Ibanez, Cristante e Kumbulla. In mediana tornerà Veretout ma rimane il dubbio su chi lo affiancherà. Se dovesse giocare Pellegrini in quella zona Fonseca potrebbe pensare di schierare le due punte Dzeko e Borja Mayoral, qualora optasse per Villar al fianco del francese invece si dovrebbe andare verso il tradizionale 3-4-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT - Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO - Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT - Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA - Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Dzeko, Borja Mayoral.