Bologna-Roma: 1909 peluche in tribuna per un'iniziativa benefica

In tribuna 1909 orsetti di peluche, beige e marroni, agghindati con una sciarpina rossoblù, 'assisteranno' alla partita Bologna-Roma, che si disputerà domenica 13 dicembre alle 15, allo Stadio Renato dall'Ara . È 'Bologna tifa per i bambini', iniziativa organizzata da Bimbo Tu e Bfc 1909, in collaborazione con Radio Bruno, come media partner, Bcc Felsinea, e Unisalute. Acquistando uno dei 1909 orsetti presenti allo stadio, si potrà finanziare la donazione di alcuni lettini pediatrici alla Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Bologna.

Sarà possibile donare attraverso il sito www.bolognatifaperibambini.it creato da Bimbo Tu Aps, che rimarrà attivo fino a dopo l'Epifania. Dal 14 dicembre, poi, i peluche acquistati dai donatori-tifosi verranno sanificati, impacchettati e consegnati ai Pronto Soccorso Pediatrico del Maggiore e del Sant'Orsola dove gli operatori sanitari si occuperanno di distribuire gli orsetti ai bambini.