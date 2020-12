In vista di Bologna-Roma, in programma domenica allo stadio Dall'Ara, Mihajlovic ha concesso oggi un giorno di riposo ai suoi giocatori, che ritroverà domani per un allenamento a porte chiuse, come fa sapere il sito del club rossoblù. La Roma, invece, alle 18.55 è impegnata sul campo del CSKA Sofia nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

(bolognafc.it)

