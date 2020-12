Bologna, Mihajlovic: "Atalanta? Se ne ha fatti quattro alla Roma noi ne rischiamo nove"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, intervenuto in conferenza stampa ha parlato del match di domani in programma con l'Atalanta. L'allenatore dei rossoblu ha parlato anche della vittoria ottenuta dai bergamaschi domenica scorsa contro la Roma. Queste le sue parole: "Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è la vita e questo non è il vero calcio, dobbiamo adattarci. Fare meno danni possibili e poi ripartire. Queste sono partite strane. Domani ad esempio ci sarà l’Atalanta: se penso che con la Roma abbiamo preso 5 gol e la Roma con l’Atalanta ne ha presi 4, domani dovremmo perdere subendo 8 o 9 gol. Ma invece magari domani vinceremo. Per questo dico che il momento è strano".