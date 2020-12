Bologna: doppia seduta in vista della Roma. Differenziato per Denswil e Sansone, terapie per Orsolini e Santander

Mentre la Roma domani affronterà il CSKA Sofia nell'ultimo impegno della fase a gironi di Europa League, il Bologna oggi ha sostenuto una doppia seduta in vista della gara di domenica contro i giallorossi. Come fa sapere il sito del club, al mattino i giocatori hanno effettuato esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo intero, al pomeriggio lavoro in palestra.

Mitchell Dijks si è allenato in parte in gruppo, differenziato per Stefano Denswil e Nicola Sansone, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander.

(bolognafc.it)

