Dopo l'impegno europeo di giovedì sul campo del CSKA Sofia, ad attendere la Roma ci sarà il Bologna in campionato. La squadra di Mihajlovic, reduce dalla sconfitta contro l'Inter, riprenderà ad allenarsi domani alle 14.30, con una seduta di lavoro a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli, in vista della sfida contro i giallorossi in programma domenica al Dall'Ara. Lo rende noto il sito ufficiale del club rossoblù.

