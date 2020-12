Atalanta: scarico per chi ha giocato ieri, partitella con la Primavera per gli altri. Terapie e palestra per Toloi

Dopo il pari con la Juventus, l'Atalanta è tornata subito al lavoro oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la sfida contro la Roma, in programma domenica al Gewiss Stadium. Come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro, chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno disputato una partitella con la Primavera. Ai box Pasalic, terapie e palestra per Toloi, differenziato per Ruggeri.

Anche domani la squadra di Gasperini si è allenerà a porte chiuse nel pomeriggio.

