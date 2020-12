ATALANTA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Mirante tra i pali, Pellegrini in mediana (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo i successi sul Torino e Bologna, la Roma è ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium nel penultimo impegno del 2020 per tenere il passo delle prime della classe. Contro la squadra di Gasperini - senza Gomez, out per scelta tecnica -, Fonseca ritrova tra i pali Mirante e in difesa si affida ancora a Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla corsia destra torna Karsdorp, a sinistra confermato Spinazzola mentre Pellegrini, nonostante il riacutizzarsi del problema alla caviglia, arretra in mediana al fianco di Veretout. Dal 1' Pedro affianca Mkhitaryan a sostegno di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Palomino, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo.

All.: Gasperini.

ROMA: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Kumbulla, Juan Jesus, Fazio, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

All.: Fonseca.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Longo - Cecconi. IV uomo: Ayroldi. VAR: Irrati. AVAR: Tolfo.

PREPARTITA

17.15 - Ufficiale anche l'undici dell'Atalanta:

17.00 - Anche la Roma comunica su Twitter la formazione ufficiale:

16.35 - Ufficiale l'undici della Roma, come fa sapere su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

#AtalantaRoma ⚽

Formazione #Ufficiale

3-4-2-1

Mirante

-------

Mancini

Smalling

Ibanez

----------

Karsdorp

Veretout

Pellegrini

Spinazzola

------------

Pedro

Mkhitaryan

-----------

Dzeko @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 20, 2020

16.15 - La Roma lascia l'albergo per raggiungere il Gewiss Stadium, teatro della sfida in programma alle 18.00, come mostra il club con un video su Twitter.