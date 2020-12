ATALANTA-ROMA: i convocati di Gasperini. Gomez out per 'scelta tecnica', ok Ilicic e Toloi (FOTO)

Alla vigilia di Atalanta-Roma, dopo la conferenza stampa tenuta da Giampiero Gasperini, il club orobico rende nota la lista dei convocati diramata dall'allenatore. Come precedentemente anticipato, non sarà della partita Alejandro Gomez: non sembra dunque essersi sopita la polemica che lo ha coinvolto in opposizione al tecnico dei nerazzurri.

Convocato, invece, Rafael Toloi, che nei giorni scorsi ha svolto solo parte degli allenamenti con il resto del gruppo. Out Caldara e Ruggeri.

Come riportato sul sito ufficiale dell'Atalanta, Alejandro Gomez è stato escluso dalla lista dei convocati per "scelta tecnica". Questo lo stralcio del comunicato del club orobico:

"L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez".

