Verona-Roma: rinviata ai prossimi giorni la comunicazione sull'esito del ricorso

Si dovrà ancora aspettare per conoscere l'esito del ricorso presentato dalla Roma per la sconfitta a tavolino di Verona. L'udienza via web si è infatti tenuta nel pomeriggio di oggi, ma la Figc fa sapere attraverso un comunicato che l'esito non verrà comunicato in data odierna. O almeno questo si evince dal titolo del comunicato.

"Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre.

I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori".

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE