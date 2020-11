Serie A: Udinese di misura sul Genoa, 1-0 firmato De Paul

Un ko per il Genoa, che complica non poco una posizione di classifica già deficitaria. Nel posticipo delle 18 dell'ottavo turno di Serie A i rossoblu perdono per 1-0 in casa dell'Udinese. Decide la sfida un goal al 35' di De Paul. Nel finale la formazione di Maran si vede annullare al 94' la rete del pari. A segno l'ex romanista Scamacca, rete però viziata da una posizione di fuorigioco. Nel finale il Genoa resta anche in 10, espulso Perin per un'uscita a valanga su Larsen all'altezza della trequarti. Per l'Udinese tre punti che sono una boccata d'ossigeno: i bianconeri salgono a quota 7 e si staccano dalla zona retrocessione, mentre il Genoa con 5 punti condivide il penultimo posto con il Torino.