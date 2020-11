Serie A, tonfo Lazio: l'Udinese passa all'Olimpico, 3-1

Brusca frenata per la Lazio, che subisce tre gol in casa dall'Udinese. L'anticipo delle 12.30 del nono turno di Serie A finisce con un perentorio successo dei friulani che passano per 3-1 all'Olimpico. Primo tempo già chiuso sul doppio vantaggio per i bianconeri, a segno prima con Arslan (18') e poi con Pussetto al terzo di recupero. Nella ripresa ancora in rete l'Udinese con Forestieri (71'), accorcia Immobile su rigore (74')