Serie A, Sassuolo-Inter 0-3: i nerazzurri agganciano in classifica gli emiliani

Dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid, torna a vincere l'Inter di Antonio Conte, che si sbarazza senza problemi del Sassuolo. Nerazzurri in vantaggio già dopo pochi minuti con Sanchez, seguito dall'autogol di Chiriches. Nella ripresa la rete di Gagliardini che fissa il punteggio sullo 0-3 finale. Con questo successo l'Inter raggiunge il Sassuolo al secondo posto in classifica a quota 18 punti.