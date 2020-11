Serie A, Sampdoria-Genoa 1-1: Scamacca risponde al gol di Larager nel derby della Lanterna

Si chiude in pareggio il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Il primo tempo tra le due squadre finisce con il punteggio di 1-1. A sbloccare il match sono i blucerchiati con la rete di Jankto, che salta Criscito in area di rigore e con il sinistro batte Perin che non può far nulla. I rossoblù trovano il pareggio dopo cinque minuti grazie a Scamacca, ex giallorosso, che dopo aver ricevuto da Larager in area di rigore con il destro batte Audero che non può far nulla. Nella ripresa nessuna delle due formazioni riesce a trovare il gol vittoria, nonostante 45 minuti di grande intensità. Gli uomini di Ranieri con questo pareggio salgono a quota 10 punti e si portano all'ottavo posto in classifica, a meno uno da Roma, Inter e Napoli. La formazione allenata da Maran sale a 5 punti conquistando il quindicesimo posto in classifica.