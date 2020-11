Serie A: Roma 4a per miglior differenza punti nelle prime 8 giornate rispetto alla scorsa stagione. Milan primo (FOTO)

Buon avvio di stagione per la Roma che, nelle prime otto giornate di campionato, ha raccolto 17 punti, posizionandosi al terzo posto in classifica, e mai una sconfitta sul campo (col Verona, alla prima giornata, 3-0 a tavolino per il caso liste). Rispetto alla scorsa stagione, quando dopo aver disputato i primi otto turni la squadra di Fonseca era a quota 13 punti, la Roma ha conquistato 4 punti in più.

E, come fa sapere il portale di statistiche, la formazione giallorossa è la quarta squadra per miglior differenza punti in Serie A rispetto alla scorsa stagione. Primo il Milan, capolista in campionato a 20 punti, mentre l'anno scorso, dopo otto partite, ne aveva guadagnati 10: la differenza di 10 punti è la migliore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni. Seguono Sassuolo (9), Sampdoria (6), Roma e chiude il Verona con una differenza di 3 punti.