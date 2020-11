Momento d'oro per Henrix Mkhitaryan, che dopo la tripletta di Genova è stato decisivo anche ieri contro il Parma con una doppietta. E anche per questa settimana l'armeno è stato inserito nella formazione della settimana della Serie A redatta dal sito di statistiche Who Scored, con una media voto di 9,00.

?? Serie A Team of the Week pic.twitter.com/F8Hfy4L5vp — WhoScored.com (@WhoScored) November 23, 2020