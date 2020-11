Serie A, lo Spezia agguanta il pari allo scadere: 2-2 col Cagliari

Prima di Napoli-Roma, è andata in scena nel pomeriggio alla Sardegna Arena Cagliari-Spezia, match valido per la nona giornata di campionato terminato 2-2. Aprono gli ospiti con la rete di Gyasi (35'), nella ripresa la squadra di Di Francesco ribalta il punteggio con i gol di Joao Pedro (52') e Pavoletti (58'), ma allo scadere Nzola regala il pari ai liguri su calcio di rigore. 11 punti in classifica per il Cagliari, 10 per lo Spezia.