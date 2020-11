Serie A: l'Inter va sotto e poi rimonta, 4-2 con il Toro. Sassuolo primo in classifica, il Bologna passa a Genova

Oltre a Roma-Parma altre 3 le gare dell'ottavo turno di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Torino spaventa l'Inter che poi rimonta nell'ultima mezz'ora: da 0-2 a 4-2 per la formazione di Conte, decidono le reti di Sanchez e Martinez e la doppietta di Lukaku. Aspettando il Milan, il Sassuolo si prende la testa della classifica battendo per 2-0 il Verona. Il Bologna espugna Marassi e batte la Samp 2-1.

Questi i risultati finali

Hellas Verona-Sassuolo 0-2 (42' Boga, 76' Berardi)

Inter-Torino 4-2 (47' pt Zaza, 62' rig. Ansaldi, 64' Sanchez, 67' Lukaku, 84' rig. Lukaku, 90' Lautaro Martinez)

Sampdoria-Bologna 1-2 (7' Thorsby, 44' aut. Regini, 52' Orsolini)