Serie A: la Juventus asfalta lo Spezia in trasferta. La Lazio rimonta il Torino allo scadere

In scena alle 15 due match pomeridiani del sesto turno di campionato. La Juventus fa tappa in casa dello Spezia, vincendo 4-1 con le reti di Morata (14'), Ronaldo (59' e rig. 76') e Rabiot (67'), per i padroni di casa il gol di Pobega (32'). I bianconeri di Pirlo salgono a 12 punti in campionato, come l'Atalanta, e a -4 dal Milan capolista. Lo Spezia, invece, resta a 5.

Partita incredibile a Torino, dove la Lazio, dopo una settimana turbolenta causa Coronavirus, vince 4-3 sui granata all'ultimo respiro: a segno Pereira (15'), Bremer (19'), Belotti (rig. 25'), Milinkovic-Savic (49'), Lukic (87') fino alla rimonta dei biancocelesti allo scadere con Immobile (rig. 95') e Caicedo (98'). La squadra di Inzaghi raggiunge quota 10 punti, il Toro resta ad uno.