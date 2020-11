Serie A: il Torino si salva, 2-2 dopo la rimonta Samp

Un pari che non smuove la classifica ma che per il Torino sicuramente evita conseguenze peggiori. Nel primo dei due posticipi del lunedì della nona giornata di Serie A i granata pareggiano in casa 2-2 con la Sampdoria. Apre le marcature Belotti nel primo tempo (25'), la rimonta dei blucerchiati arriva nella ripresa: Candreva (54') trova la rete del pari e poi il vantaggio firmato Quagliarella (63'). Il pareggio dell'undici di Giampaolo arriva alla mezz'ora con Mëite (77'). Non cambia nulla in classifica: il Toro resta terzultimo con 6 punti, la Samp sale a quota 11.