Serie A, il Napoli cade in casa col Sassuolo: 0-2 per gli uomini di De Zerbi

Non solo Roma-Fiorentina: nell'altro match di Serie A in programma per le 18 di oggi il Napoli cade in casa contro il Sassuolo. Risultato a sorpresa per i partenopei che perdono 0-2 - decisivi Manuel Locatelli su rigore e Maxime Lopez in pieno recupero -. Gli uomini di Gattuso rimangono così inchiodati a quota 11 punti in classifica e vengono agganciati dalla Roma.