Serie A: il Milan allunga in vetta, 2-0 alla Fiorentina. Bologna di misura sul Crotone

Terminate le due gare del nono turno di Serie A in programma oggi pomeriggio. Prosegue il momento positivo del Milan, che conserva il primo posto e allunga il vantaggio sulle dirette contendenti. I rossoneri passano 2-0 sulla Fiorentina grazie alle reti di Romagnoli (17') e Kessié (27'). Lo stesso Kessié ha poi fallito dal dischetto la chance del tris, facendosi parare un rigore da Dragowski al 40'. In classifica il Milan sale a 23 punti, a +5 su Inter e Sassuolo e +6 su Roma e Juventus. L'altro match tra Bologna e Crotone finisce 1-0 per i padroni di casa: decide una rete di Soriano (47' pt).