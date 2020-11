Serie A, il Cagliari passa in casa contro la Sampdoria: 2-0 firmato Joao Pedro e Nandez

La settima giornata di campionato prosegue, dopo Sassuolo-Udinese di ieri sera, con Cagliari-Sampdoria: alla Sardegna Arena la formazione dell'ex giallorosso Di Francesco si impone 2-0 sui blucerchiati di Claudio Ranieri, anche lui ex Roma. A segno nella ripresa, con gli ospiti in 10 per l'espulsione di Augello nel finale del primo tempo, Joao Pedro dal dischetto e Nandez. Il Cagliari si porta a 10 punti in classifica, al pari di Samp e Lazio (attesa domani dalla Juventus).