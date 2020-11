Serie A, Hellas Verona-Benevento 3-1: i gialloblu agganciano la Roma in classifica

E' andato in scena questa sera il posticipo tra Hellas Verona e Benevento. Sul campo del Bentegodi i padroni di casa si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Barak - autore di una doppietta - e Lazovic. Inutile la rete segnata da Lapadula. I gialloblu salgono così a quota 11 punti in classifica agganciando Napoli, Inter e Roma.