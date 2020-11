Serie A: Genoa-Parma 1-2. Gervinho trascina i suoi a quota 9 punti

Si chiude con il posticipo del lunedì sera la nona giornata del campionato di Serie A. A 'Marassi', il Parma si impone sul Genoa per 0-2, con un ex della Roma a determinare il match: è Gervinho che regala prima il vantaggio - minuto 10 - e poi il raddoppio - al 47' - ai ducali. Al 50' accorcia le distanze Shomurodov, ma la rete dell'uzbeko rimarrà un'illusione per i rossoblù, che rimangono così fermi a 5 punti in piena zona retrocessione.

Scatto in avanti degli uomini di Fabio Liverani, che si portano in sedicesima posizione a quota 9 punti.