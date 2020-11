Serie A: frenata Sassuolo, 0-0 con l'Udinese

Dopo il successo in casa del Napoli, il Sassuolo non si ripete e tra le mura amiche raccoglie solo un pareggio, il secondo consecutivo in casa. I neroverdi non vanno oltre lo 0-0 con l'Udinese nell'anticipo del settimo turno di Serie A. La formazione di De Zerbi resta seconda a quota 15 punti ma potrebbe essere agganciata da Juve e Atalanta.