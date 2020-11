In programma oggi alle 15:00, l'anticipo dell'8° turno di Serie A tra Crotone e Lazio sarebbe a rischio rinvio. La causa è il maltempo: forti piogge si stanno abbattendo in queste ore sulla città calabrese. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha invitato i residenti a non uscire di casa. La protezione civile parla di "allerta rossa". Tuttavia, almeno per adesso, lo svolgimento dell'incontro è confermato.

(Sky Sport)